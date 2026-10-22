Москва22 окт Вести.Запущенная в 2022 году Минпромторгом и Фондом развития промышленности (ФРП) программа "Автокомпоненты" уже позволила реализовать около половины запланированных проектов и освоить производство половины критически важных узлов для преодоления зависимости от западных поставок. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой рассказал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

В целях ликвидации дефицита и налаживания масштабного импортозамещения узлов для автопрома и сельхозтехники, в 2022 году в России запустили целевую программу "Автокомпоненты". Этот ключевой финансовый инструмент был разработан Минпромторгом РФ совместно с Фондом развития промышленности (ФРП).

У нас достаточно большая программа стартовала с 2022 года, когда от нас ушли западные все наши партнеры, и мы осознали, что у нас такая была критическая зависимость по целому ряду автокомпонентов. Сейчас, наверное, порядка 130-135 миллиардов рублей мы уже направили на эту программу с тех пор больше сотни проектов разных [запущено] на разные комплектующие. Полностью освоено где-то 700, по-моему, там 40 позиций было, 350 позиций мы освоили из критически важных, которые мы считаем нужными для того, чтобы технологии и производство было в стране. То есть половину программы, скажем так, автокомпонентной, мы уже реализовали в той или иной мере, где-то уже вышли на серийные мощности, где-то закончили разработки и скоро выходим на производство. Но это только примерно половина от того, какую работу нам еще предстоит произвести рассказал министр

Ранее глава Фонда развития промышленности (ФРП) Роман Петруца, заявил, что программа "Автокомпоненты", направленная на поддержку автопроизводителей, является ключевым направлением деятельности фонда.