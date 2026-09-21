"Автостат": продажи подержанных мотоциклов в России выросли на 5% в августе

В России подскочили продажи мотоциклов с пробегом "Автостат": продажи подержанных мотоциклов в России выросли на 5% в августе

Москва21 сен Вести.Продажи мотоциклов с пробегом в России в августе 2026 года выросли на 5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и достигли 14 тыс. единиц, сообщили в аналитическом агентстве "Автостат".

Рынок подержанных мотоциклов показывает положительную динамику четвертый месяц подряд. После снижения продаж с января по апрель рост начался в мае, сообщил руководитель стратегических проектов "Автостата" Дмитрий Ярыгин.

Согласно данным агентства "Автостат", в августе нынешнего года россияне купили 14 тысяч мотоциклов с пробегом. Это на 5% больше, чем в том же месяце 2025-го говорится в сообщении агентства

В марочном рейтинге за август лидировала Honda с результатом 2,6 тыс. проданных мотоциклов. Далее расположились Yamaha – 2 тыс., Kawasaki – 1,2 тыс., Suzuki – 1,1 тыс. и BMW – 1 тыс. единиц.

Ранее стало известно, что продажи всех видов автотранспорта в России выросли на 7,2% за восемь месяцев 2026 года. По данным Минпромторга, всего россияне купили 940 421 транспортное средство.