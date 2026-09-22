В России подсчитали количество китайских машин в автопарке Автостат: в РФ более 3,4 миллиона китайских автомобилей

Москва22 сен Вести.Аналитики "Автостата" посчитали количество зарегистрированных в России автомобилей китайского производства. На начало июля 2026 года их оказалось примерно 3,43 миллиона.

Больше всего китайских машин зарегистрировано в Москве – 542,1 тысяча авто. На втором месте Московская область. В Подмосковье числятся до 297,6 тысячи машин китайских брендов. Третье место по количеству автомобилей китайских марок у Санкт-Петербурга. Здесь таких машин 193,5 тысячи.

В пятерку лидеров по китайскому присутствию в автопарках входят также Краснодарский край и Татарстан. На Кубань приходится 161,2 тысячи китайских машин, а на Татарстан – 114,6 тысячи. В других российских регионах количество китайских машин не превышает 100 тысяч.

На долю китайских машин в России приходится 7,2% от всех зарегистрированных в стране автомобилей. 37,3% из них приходится на Центральный федеральный округ, на Приволжский и Северо-Западный округа приходится 19,8% и 13,1% соответственно. 10% китайских иномарок зарегистрированы в регионах Южного федерального округа (ЮФО), а на Уральский и Сибирский приходятся по 8,6% и 7,1% машин из Поднебесной. Меньше всего китайских автомобилей в Северо-Кавказском округе (СКФО) и на Дальнем Востоке – 3% и 1,1%.

Ранее сообщалось, что импорт китайских автомобилей в РФ за восемь месяцев этого года фактически удвоился. На 30% вырос ввоз подержанных иномарок из Японии.