Москва20 сенВести.Россия в августе сократила импорт пива из Китая, сохранив при этом за собой статус крупнейшего в мире покупателя китайского пива. Об этом свидетельствуют данные китайской таможни, которые изучило РИА Новости.
В августе поставки пива из Китая в Россию составили 6,45 млн долларов, снизившись на 12% по сравнению с июлем. В годовом выражении импорт также сократился, однако менее заметно — на 4%.
Несмотря на снижение объемов закупок, Россия по итогам августа сохранила первое место среди импортеров китайского пива. Вторую и третью позиции заняли Гонконг и Тайвань: объем их закупок составил 5,6 млн и 5,4 млн долларов соответственно.
Ранее стало известно, что в России с 2027 года вступит в силу новый ГОСТ на пиво.