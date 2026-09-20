РФ осталась крупнейшим покупателем пива из Китая, несмотря на сокращение импорта РФ сократила импорт китайского пива, но осталась крупнейшим его покупателем

Москва20 сен Вести.Россия в августе сократила импорт пива из Китая, сохранив при этом за собой статус крупнейшего в мире покупателя китайского пива. Об этом свидетельствуют данные китайской таможни, которые изучило РИА Новости.

В августе поставки пива из Китая в Россию составили 6,45 млн долларов, снизившись на 12% по сравнению с июлем. В годовом выражении импорт также сократился, однако менее заметно — на 4%.

Несмотря на снижение объемов закупок, Россия по итогам августа сохранила первое место среди импортеров китайского пива. Вторую и третью позиции заняли Гонконг и Тайвань: объем их закупок составил 5,6 млн и 5,4 млн долларов соответственно.

Ранее стало известно, что в России с 2027 года вступит в силу новый ГОСТ на пиво.