Россия обогнала Германию по объемам производства пива в 2025 году

Названы страны, которые опередили Германию по производству пива Россия обогнала Германию по объемам производства пива в 2025 году

Москва21 июл Вести.Россия стала лидером в Европе по объемам производства пива в 2025 году, обогнав Германию. Об этом следует из доклада международной компании BarthHaas.

Согласно этой информации, РФ за прошлый год произвела свыше 90 млн гектолитров пива, а в Германии при этом объемы производства составили 79,2 млн.

В Европе производство пива сократилось в общей сложности на 8,4 млн гектолитров. Это было связано, прежде всего, со значительным снижением выпуска в Германии - на 4,7 млн гектолитров сказано в докладе

Абсолютным лидером по производству пива в мире стал Китай, где в 2025 году выпустили 353,6 млн гектолитров пенного. На втором месте расположились США с 174,9 млн гектолитров, на третьем - Бразилия со 151,1 млн.

Четвертой по производству пива стала Мексика (147,9 млн гектолитров), а вслед за ней - Россия и Германия.

Всего в 2025 году в мире произвели 1,9 млрд гектолитров пива, что примерно на 1% меньше, чем в 2024 году.

Ранее СМИ сообщили, что россияне потратили 122 млрд рублей на пиво во время ЧМ-2026.