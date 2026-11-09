Москва9 ноя Вести.Председатель правительства России Михаил Мишустин назначил Курбана Курбанова на должность заместителя министра финансов. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Назначить Курбанова Курбана Темирлановича заместителем министра финансов Российской Федерации сказано в документе

На должность первого заместителя министра финансов назначен Павел Кадочников.

Назначить Кадочникова Павла Анатольевича первым заместителем министра финансов Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности говорится в распоряжении

Ранее вице-премьер – министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Кадочников будет заниматься бюджетом и межбюджетными отношениями.