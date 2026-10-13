Заботкин заявил о стремлении ЦБ РФ к завершению периода высокой инфляции

Банк России стремится к завершению периода высокой инфляции в РФ Заботкин заявил о стремлении ЦБ РФ к завершению периода высокой инфляции

Москва13 окт Вести.Центральный банк (ЦБ) России стремится к окончанию затянувшегося периода высокой инфляции в стране. Такое заявление сделал зампредседателя ЦБ РФ Алексей Заботкин на заседании рабочей группы по проекту основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики.

Банк России стремится к тому, чтобы завершить данный уже затянувшийся эпизод высокой инфляции подчеркнул Заботкин

На днях Росстат оценил годовую инфляцию в России.

В сентябре российский лидер Владимир Путин заявил, что усилия ЦБ и правительства по снижению инфляции дают результат.