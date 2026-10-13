Москва13 октВести.Центральный банк (ЦБ) России стремится к окончанию затянувшегося периода высокой инфляции в стране. Такое заявление сделал зампредседателя ЦБ РФ Алексей Заботкин на заседании рабочей группы по проекту основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики.
Банк России стремится к тому, чтобы завершить данный уже затянувшийся эпизод высокой инфляцииподчеркнул Заботкин
На днях Росстат оценил годовую инфляцию в России.
В сентябре российский лидер Владимир Путин заявил, что усилия ЦБ и правительства по снижению инфляции дают результат.