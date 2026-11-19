Банк России не исключил рост ставки без замедления инфляции ЦБ не исключает рост ставки без замедления инфляции

Москва19 ноя Вести.ЦБ РФ не исключает повышения ключевой ставки без признаков замедления инфляции, однако в базовом сценарии ориентируется на ее снижение, заявил советник главы регулятора Кирилл Тремасов на коммуникационной сессии Банка России.

По его словам, жесткость денежно-кредитных условий, которая достигнута в результате проведения этой политики, достаточна, чтобы инфляционные тренды шли вниз.

Важна скорость, с которой эти тренды будут идти вниз. Если этого не будет происходить, если инфляция будет оставаться на повышенном уровне, и мы не будем видеть сигналов замедления, еще раз повторюсь, повышение ключевой ставки может стать таким возможным сценарием. Но базовый сценарий все-таки предполагает, что ставка будет снижаться отметил он

Тремасов при этом подчеркнул, что условием для возобновления снижения ставки станет оценка инфляционной картины.

Он отметил, что регулятору должно быть очевидно, что инфляционные процессы снова развернулись вниз, а устойчивая инфляция смещается в диапазон 4-5%.

Ранее Тремасов заявил, что массовая льготная ипотека – это уже пройденный этап, в том числе из-за больших расходов бюджета на нее.