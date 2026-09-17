Путин указал на результат усилий ЦБ и правительства РФ по снижению инфляции Путин: усилия ЦБ РФ и правительства по снижению инфляции дают результат

Москва17 сен Вести.Усилия ЦБ РФ и российского правительства по снижению инфляции дают результат. На это указал президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Инфляция, как отметил российский лидер, находится под контролем. Он также добавил, что начиная со второго квартала прошлого года она постепенно снижается​​​.

Усилия, которые предпринимаются и Центральным банком, и правительством Российской Федерации по этому направлению, явно дают результаты заявил Путин

Также во время совещания российский лидер отметил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) России по итогам 2026 года составит около 1%. Это, как уточнил Путин, соответствует прогнозу, заложенному при подготовке бюджета. По словам главы государства, экономическая динамика в РФ в целом соответствует ожиданиям.