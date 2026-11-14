Шохин: ЦБ возьмет паузу и не будет снижать ключевую ставку до февраля

Шохин: Центробанк не будет снижать ключевую ставку до февраля Шохин: ЦБ возьмет паузу и не будет снижать ключевую ставку до февраля

Москва14 ноя Вести.Центральный банк до февраля будущего года не пойдет на снижение ключевой ставки с нынешних 14%. Об этом заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, глава РСПП Александр Шохин.

Он сослался на выступление 12 ноября главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной в Госдуме.

До февраля я лично не жду от Центрального банка никаких подарков для бизнеса в виде снижения ставки. заявил он

Тем более, по его словам, что Центральный банк будет ссылаться на то, что им надо еще оценить последствия налоговых изменений.

Выступая на пленарном заседании Государственной думы 12 ноября, Набиуллина заявила, что период высоких ставок болезнен, но это необходимая мера для роста благосостояния граждан в будущем. Она отметила, что ключевая ставка сохраняется на высоком уровне уже три года и останется высокой еще какое-то время.

Продолжительная жесткая денежно-кредитная политика направлена, по ее словам, на достижение умеренного и предсказуемого роста, и это необходимо для повышения благосостояния граждан, а также создания условий для устойчивого развития бизнеса и экономики.