Стало известно, какой товар подорожал сильнее всего в мире в августе Какао стало самым подорожавшим товаром в мире в августе

Москва31 авг Вести.Сильнее всего в мире в августе подорожало какао, а подешевел – гидроксид кобальта. Это следует из данных ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов.

Так, стоимость какао выросла на 28,22% в месячном выражении. Среди других продовольственных товаров также заметно подорожали сахар (+19,87%) и пшеница (+17,11%). Лидерами по снижению стоимости среди продуктов питания стали апельсиновый сок (-6,42%), кофе (-3,97%) и чай (-3,94%).

Из числа промышленных товаров и металлов сильнее всего подорожал битум на китайской бирже (+21,25%) и серебро (+15,96%). Самым подешевевшим товаром в этой категории по итогам августа оказался гидроксид кобальта (-16,75%).

Изменения в цене зафиксированы и в топливно-энергетической сфере. Так, метанол на китайском рынке за месяц подорожал на 21,36%. Стоимость газа в Европе увеличилась на 21,12%, на уголь на американском рынке – на 19,21%. Нефть марки Urals в свою очередь подешевела – -8,67%.

Ранее стало известно, что дыни и арбузы в России подорожали на 26% и 31% относительно 2025 года.