Кремль: контакты по энергетическому перемирию между РФ и Украиной продолжаются Песков заявил о продолжении контактов по энергетическому перемирию

Москва12 окт Вести.Контакты по энергетическому перемирию между Россией и Украиной продолжаются, Кремль сообщит, как только появится информация по этому поводу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

Так он ответил на просьбу подтвердить слова президента США Дональда Трампа о том, что Россия и Украина согласились на это перемирие.

Продолжаются контакты. По мере того, как нам будет что сказать по этой теме, мы обязательно вас проинформируем сказал официальный представитель Кремля

При этом Песков не стал уточнять, с кем именно продолжаются контакты – с Вашингтоном, Киевом или обеими странами.