Шойгу заявил, что оценки Рютте о потерях России за период СВО взяты "с потолка"

Шойгу: оценки генсека НАТО о потерях России за период СВО взяты "с потолка" Шойгу заявил, что оценки Рютте о потерях России за период СВО взяты "с потолка"

Москва26 ноя Вести.Оценки генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который сравнил потери России за время проведения спецоперации с потерями США за 14 лет войны во Вьетнаме, "взяты с потолка". Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Обратили внимание на недавнее заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте, в котором он сравнил взятые альянсом с потолка оценки потерь России за период СВО с потерями США во Вьетнаме за 14 лет войны сказал он

Шойгу подчеркнул, что цели спецоперации будут достигнуты, несмотря на финансирование Украины странами коллективного Запада.

Ранее о потерях ВС РФ в ходе спецоперации высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил, что такие данные может оглашать только Минобороны России.