12:53 25 ноября 2026Татьяна РутковскаяОбществоПесков: данные о потерях на спецоперации может оглашать только Минобороны РФПесков: данные о потерях на спецоперации может оглашать только Минобороны РФСледите за новостями:ДзенМаксТелеграмМосква25 нояВести.Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Читайте такжеПесков прокомментировал сообщения о военных целях миссии в Константиновке13:25 13 нояПесков объяснил, зачем Россия проводит специальную военную операцию16:13 30 октКремль: Алешки – отдельная ситуация, проецировать на переговоры в целом сложно13:57 30 октКремль: о деталях гуманитарной операции в Алешках будет информировать МО РФ12:31 27 октПесков: РФ и США не обсуждают тему политзаключенных, так как в России их нет12:56 30 сенПесков: российская армия продолжает СВО и последовательно бьет по своим целям12:25 28 сенПесков: результативность трехсторонних переговоров по Украине предсказать сложно17:44 11 сенПесков подтвердил успехи ВС РФ в проведении спецоперации12:38 28 авгОбщество25.11.2026