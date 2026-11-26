Шойгу заявил, что накачка Украины деньгами Запада не спасет киевскую хунту Шойгу: накачка деньгами не спасет киевскую хунту, цели СВО будут достигнуты

Москва26 ноя Вести.Накачивание Украины западными деньгами не спасет преступный киевский режим, цели спецоперации все равно будут достигнуты, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, его слова приводятся на сайте Совбеза РФ.

...Накачка деньгами не спасет киевскую хунту, цели СВО будут достигнуты сказал он

Шойгу также прокомментировал оценки генсека НАТО Марка Рютте, сравнившего потери РФ за период СВО с потерями США во Вьетнаме за 14 лет войны. Он назвал их "взятыми с потолка" и отметил, что такие манипуляции с цифрами уже давно стали излюбленным инструментом Запада.

Именно мифическими "успехами" украинских неонацистов они стремятся доказать "эффективность" своих кровавых инвестиций в продолжение конфликта подчеркнул секретарь СБ РФ

Ранее в Италии заявили, что поддержка Украины со стороны Запада бессмысленна.