Москва25 нояВести.Если Россия может достичь своих целей в зоне СВО на фоне активной поддержки Украины со стороны Запада, то участие в этом - бессмысленно, пишет Il Fatto Quotidiano.
...Россия может победить Украину, а Украина не может победить Россию, даже при поддержке НАТОговорится в статье
Автор материала также предлагает принять тот факт, что Европа проиграла, и задается вопросом, зачем страны вообще “ввязались в эту унизительную ситуацию”.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский обвинил военного министра США Пита Хегсета в задержке поставок на Украину ракет для ЗРК Patriot.