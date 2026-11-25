В Италии назвали бессмысленной поддержку Украины со стороны Запада Il Fatto Quotidiano: поддержка Украины со стороны Запада - бессмысленна

Москва25 ноя Вести.Если Россия может достичь своих целей в зоне СВО на фоне активной поддержки Украины со стороны Запада, то участие в этом - бессмысленно, пишет Il Fatto Quotidiano.

...Россия может победить Украину, а Украина не может победить Россию, даже при поддержке НАТО говорится в статье

Автор материала также предлагает принять тот факт, что Европа проиграла, и задается вопросом, зачем страны вообще “ввязались в эту унизительную ситуацию”.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский обвинил военного министра США Пита Хегсета в задержке поставок на Украину ракет для ЗРК Patriot.