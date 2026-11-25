Зеленский обвинил Хегсета в задержке поставок на Украину ракет для ЗРК Patriot Зеленский: Пентагон задерживает поставки Киеву 48 ракет для ЗРК Patriot

Москва25 ноя Вести.Военный министр США Пит Хегсет до сих пор не подписал документ, который бы санкционировал отправку на Украину 48 противоракет для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, утверждает глава киевского режима Владимир Зеленский.

Соответствующее заявление политик сделал на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром в городе Берегово Закарпатской области Украины.

До этого британская газета Financial Times написала, что Пентагон задерживает передачу Киев 60 ракет для систем Patriot.

Что касается систем противовоздушной обороны Patriot. Это письмо находится в США. Там точно есть один договор на 48 ракет. К сожалению, Хегсет пока не подписал. Все зависит исключительно от него, мы рассчитываем на эти 50 ракет приводит ТАСС слова Зеленского

В сентябре 2026 года глава евродипломатии Кая Каллас предложила странам Европы отдать Украине имеющиеся у них ракеты для систем ПВО Patriot, а взамен рассчитывать на новые поставки от США.

Между тем, военные эксперты обратили внимание, что у самих Соединенных Штатах значительно сократились запасы дальнобойных ракет.

Ранее Зеленский признавал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут сбивать баллистические ракеты из-за дефицита ракет ПВО.

Глава киевского режима ранее выражал недовольство затягиванием отправки противоракет, которые приобретены на средства стран ЕС в рамках программы PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), обеспечивающей приоритетные поставки вооружения Киеву.

В Верховной раде заявляли, что ситуация с системами противовоздушной обороны на Украине стала наихудшей за все время конфликта.