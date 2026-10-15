Лавров: никакого прекращения огня для очередной накачки Украины оружием не будет Лавров заявил, что Россия не допустит прекращения огня для накачки Киева оружием

Москва15 окт Вести.Россия не пойдет ни на какое прекращение огня для того, чтобы у Украины появилась возможность прийти в чувство и запастись оружием. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам седьмого саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку.

Так он ответил на вопрос о готовности России пойти на уступки в мирных переговорах в случае президентских выборов на Украине.

Давайте мы не будем гадать. Господин Зеленский уже четко дал понять, что выборы его не интересуют, потому что он обставил это такими условиями, которые заведомо неприемлемы. Никакого прекращения огня для того, чтобы его опять привели в чувство и накачали оружием, не будет заявил министр

Ранее глава киевского режима заявил, что готов в течение 60 дней организовать выборы президента Украины, которые должны были состояться еще в 2024 году. Однако для этого он затребовал перемирие на протяжении всего этого периода. В то же время Зеленский заявил, что не намерен добровольно складывать полномочия, поскольку рассматривает их как свою прямую ответственность перед страной.