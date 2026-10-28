Минобороны: ПВО за сутки сбила 617 дронов ВСУ и две ракеты "Нептун" в зоне СВО

Средства ПВО за сутки сбили 617 дронов и две ракеты "Нептун" в зоне спецоперации Минобороны: ПВО за сутки сбила 617 дронов ВСУ и две ракеты "Нептун" в зоне СВО

Москва28 окт Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 617 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации (СВО). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 617 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа сказано в сообщении МО

Ранее в Минобороны сообщили, что силы ПВО в ночь на 28 октября нейтрализовали 531 украинский дрон над регионами России.