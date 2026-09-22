Поддубный показал кадры зачистки "малого неба" в ДНР и Сумской области Поддубный показал удары ВС РФ по пунктам управлениям беспилотниками ВСУ

Москва22 сен Вести.Вооруженные силы РФ зачищают воздушное пространство, нанося удары по пунктам управления беспилотниками ВСУ. Кадры боевой работы показал военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере MAX.

Зачистка "малого неба" во многом идет и через поражение целей на земле. На кадрах эффектная и эффективная работа наших ВКС. ФАБ-1500 вынесли пункты управления БПЛА ВСУ в районе н.п. Хотень Сумской области и в районе донбасской Дружковки рассказал военкор

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ поразили в Киеве предприятие, производившее комплектующие и боевые части для крылатых ракет большой дальности "Фламинго".