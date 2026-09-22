Москва22 сенВести.Вооруженные силы РФ зачищают воздушное пространство, нанося удары по пунктам управления беспилотниками ВСУ. Кадры боевой работы показал военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере MAX.
Зачистка "малого неба" во многом идет и через поражение целей на земле. На кадрах эффектная и эффективная работа наших ВКС. ФАБ-1500 вынесли пункты управления БПЛА ВСУ в районе н.п. Хотень Сумской области и в районе донбасской Дружковкирассказал военкор
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ поразили в Киеве предприятие, производившее комплектующие и боевые части для крылатых ракет большой дальности "Фламинго".