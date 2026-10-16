Москва16 октВести.В сентябре-октябре текущего года группировка войск "Центр" освободила 15 населенных пунктов, еще в девяти боевые действия продолжаются. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в ходе доклада президенту РФ в вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск.
Как сообщил Герасимов, за сентябрь и первые две недели октября под контроль Российской Федерации перешло около 500 квадратных километров территории и 23 населенных пункта в Донецкой Народной Республике.
Как сообщил Путин, с начала этого года уже освобождено около 6,5 тысяч квадратных километров территорий и 320 населенных пунктов.