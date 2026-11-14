ВСУ за сутки потеряли 340 боевиков в зоне группировки войск "Центр"

Бойцы "Центра" уничтожили за сутки 340 боевиков ВСУ ВСУ за сутки потеряли 340 боевиков в зоне группировки войск "Центр"

Москва14 ноя Вести.Бойцы российской группировки "Центр" уничтожили за сутки более 340 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук в видеоролике от Минобороны.

Уничтожены также десять боевых бронированных машин, восемь автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы отметил Савчук

Подразделения группировки "Центр" продолжают наступление. Поражены живая сила и техника ВСУ в районе населенных пунктов Михайловка, Курицыно, Сергеевка, Очеретино и Завидово-Кудашево, заключил Савчук.