Москва10 сенВести.Никакой угрозы самолету главы киевского режима Владимира Зеленского при вылете из аэропорта Кишинева не было, украинские власти продолжают заниматься различными провокациями, пытаясь втянуть в конфликт Запад. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.
Что касается этой эфемерной угрозы для самолета (Зеленского при вылете из Кишинева), ее не существовало. Это уже признали сами украинцысказал он в ходе брифинга
Ранее журналист ИС "Вести" Валентин Богданов выразил мнение, что Зеленский мог специально инициировать инцидент с дроном в Молдавии, чтобы ему позвонил американский лидер Дональд Трамп.