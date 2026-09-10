Песков: сама Украина признала, что угрозы самолеты Зеленского в Кишиневе не было

Песков прокомментировал угрозу самолету Зеленского при вылете из Кишинева Песков: сама Украина признала, что угрозы самолеты Зеленского в Кишиневе не было

Москва10 сен Вести.Никакой угрозы самолету главы киевского режима Владимира Зеленского при вылете из аэропорта Кишинева не было, украинские власти продолжают заниматься различными провокациями, пытаясь втянуть в конфликт Запад. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.

Что касается этой эфемерной угрозы для самолета (Зеленского при вылете из Кишинева), ее не существовало. Это уже признали сами украинцы сказал он в ходе брифинга

Ранее журналист ИС "Вести" Валентин Богданов выразил мнение, что Зеленский мог специально инициировать инцидент с дроном в Молдавии, чтобы ему позвонил американский лидер Дональд Трамп.