Путин: Донбасс в полном соответствии с уставом ООН объявил о независимости

Путин указал на соответствие уставу ООН объявление независимости Донбасса Путин: Донбасс в полном соответствии с уставом ООН объявил о независимости

Москва19 ноя Вести.Жители Донбасса в полном соответствии с уставом ООН объявили о независимости, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.

Люди, которые проживали на этих территориях и проживают сейчас, сделали это в полном соответствии со статьей №1 Устава Организации Объединенных Наций. Они в полном соответствии с международным правом это сделали [объявили о независимости] пояснил Путин

Президент РФ напомнил, что Россия признала независимость республик спустя восемь лет, а уже позже был заключен договор о взаимопомощи. Затем эти территории вошли в состав Российской Федерации, что закреплено в Конституции страны.

Ранее Владимир Путин усомнился в целесообразности действий киевского режима, чьи боевики продолжают цепляться за территории в Донецкой Народной Республике.