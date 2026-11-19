Путин: работу ООН нужно приспосабливать к реалиям сегодняшнего дня

Работу ООН необходимо приспосабливать к сегодняшним реалиям, заявил Путин Путин: работу ООН нужно приспосабливать к реалиям сегодняшнего дня

Москва19 ноя Вести.Работу Организации Объединенных Наций необходимо приспосабливать к реалиям сегодняшнего дня. Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, в ходе трехсторонней встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином стороны обсудили в том числе возможное реформирование и увеличение потенциала ООН.

Мы все признаем, что это необходимо делать, приспосабливать работу этой универсальной организации к реалиям сегодняшнего дня сказал Путин

По итогам трехстороннего саммита была принята совместная декларация, в которой, в частности, Россия, Китай и США выразили приверженность реформированию ООН, чтобы организация имела возможность более эффективно реагировать на глобальные вызовы.