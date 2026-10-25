Москва25 октВести.В городе Мариуполе Донецкой Народной Республики произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом сообщает администрация городского округа Мариуполь.

Фиксируем аварийное отключение электроэнергии

говорится в ее Telegram-канале

В настоящее время ведется уточнение причин и сроков восстановления подачи электроснабжения потребителям.

Ранее сообщалось о том, что 6 600 абонентов остались без электричества в Донецке. Также фиксировались временные ограничения в подаче электричества в Крыму.