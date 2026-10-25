В Мариуполе произошло аварийное отключение электроэнергии Администрация Мариуполя сообщила об аварийном отключении электроэнергии

Москва25 окт Вести.В городе Мариуполе Донецкой Народной Республики произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом сообщает администрация городского округа Мариуполь.

Фиксируем аварийное отключение электроэнергии говорится в ее Telegram-канале

В настоящее время ведется уточнение причин и сроков восстановления подачи электроснабжения потребителям.

Ранее сообщалось о том, что 6 600 абонентов остались без электричества в Донецке. Также фиксировались временные ограничения в подаче электричества в Крыму.