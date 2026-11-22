В Донецке без электричества остались более 40 тысяч абонентов

Донецк частично обесточен В Донецке без электричества остались более 40 тысяч абонентов

Москва22 ноя Вести.Из-за отключения трансформаторных подстанций частично обесточены все районы Донецка, без света остались более 40 тысяч абонентов. Об этом сообщает мэр Алексей Кулемзин.

Произошло автоматическое отключение 347 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 36 655 абонентов. Также в связи с превышением допустимой нагрузки по сети частично во всех районах Донецка обесточено 58 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 4700 абонентов написал глава города в мессенджере МАХ

На местах работают аварийные бригады. Когда именно будет восстановлено электроснабжение, не уточняется.