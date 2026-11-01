В Донецке отключились 26 подстанций, без света остаются 5,6 тысячи абонентов

В Донецке частично обесточены два района - без света остаются 5,6 тысячи человек В Донецке отключились 26 подстанций, без света остаются 5,6 тысячи абонентов

Москва1 ноя Вести.В Ворошиловском и Киевском районах Донецка автоматически отключились 26 трансформаторных подстанций. В результате без света остаются 5 600 человек. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин в мессенджере MAX.

По информации "Донецкэнерго" филиал АО "Юго-Западная ЭСК", частично в Ворошиловском и Киевском районах произошло автоматическое отключение 26 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 5 600 абонентов написал Алексей Кулемзин

В настоящее время энергетики работают над восстановлением подачи электричества.