Москва1 нояВести.В Ворошиловском и Киевском районах Донецка автоматически отключились 26 трансформаторных подстанций. В результате без света остаются 5 600 человек. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин в мессенджере MAX.
По информации "Донецкэнерго" филиал АО "Юго-Западная ЭСК", частично в Ворошиловском и Киевском районах произошло автоматическое отключение 26 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 5 600 абонентовнаписал Алексей Кулемзин
В настоящее время энергетики работают над восстановлением подачи электричества.