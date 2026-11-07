Электроснабжение города Снежное в ДНР нарушено в результате атаки БПЛА

В результате атаки БПЛА нарушено электроснабжение города Снежное в ДНР Электроснабжение города Снежное в ДНР нарушено в результате атаки БПЛА

Москва7 ноя Вести.В Донецкой Народной Республике (ДНР) в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) нарушено электроснабжение города Снежное. Об этом сообщила пресс-служба Министерства угля и энергетики ДНР.

В результате атаки БПЛА на энергетическую инфраструктуру соседней Луганской Народной Республики нарушено электроснабжение города Снежное. В других населенных пунктах восточной части Донецкой Народной Республики также возможны перепады напряжения и временные отключения электроэнергии говорится в канале ведомства на платформе MAX

Согласно информации правительства ЛНР, угроза повторных атак сохраняется. В связи с этим энергетики пока не могут приступить к ремонтно-восстановительным работам на поврежденных объектах.