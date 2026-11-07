Москва7 нояВести.В Донецкой Народной Республике (ДНР) в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) нарушено электроснабжение города Снежное. Об этом сообщила пресс-служба Министерства угля и энергетики ДНР.
В результате атаки БПЛА на энергетическую инфраструктуру соседней Луганской Народной Республики нарушено электроснабжение города Снежное. В других населенных пунктах восточной части Донецкой Народной Республики также возможны перепады напряжения и временные отключения электроэнергииговорится в канале ведомства на платформе MAX
Согласно информации правительства ЛНР, угроза повторных атак сохраняется. В связи с этим энергетики пока не могут приступить к ремонтно-восстановительным работам на поврежденных объектах.