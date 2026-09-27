Два жителя ЛНР получили ранения в результате террористических атак ВФУ

Два жителя ЛНР пострадали в результате украинских атак Два жителя ЛНР получили ранения в результате террористических атак ВФУ

Москва27 сен Вести.Два жителя ЛНР получили ранения в результате террористических атак украинских боевиков. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

В Ровеньках вражеский БПЛА ударил по автозаправочной станции, ранения получила оператор АЗС. На автодороге Луганск – Алчевск неонацисты атаковали грузовой автомобиль, пострадал водитель написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

По удар попали дома, транспортные средства, коммунальная и гражданская инфраструктура в Лисичанске, Первомайске, Северодонецке, Луганске, а также в Белокуракинском, Троицком, Антрацитовском муниципальных округах.

За сутки ВС РФ уничтожили около 40 вражеских целей.