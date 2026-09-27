Москва27 сенВести.Два жителя ЛНР получили ранения в результате террористических атак украинских боевиков. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.
В Ровеньках вражеский БПЛА ударил по автозаправочной станции, ранения получила оператор АЗС. На автодороге Луганск – Алчевск неонацисты атаковали грузовой автомобиль, пострадал водительнаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
По удар попали дома, транспортные средства, коммунальная и гражданская инфраструктура в Лисичанске, Первомайске, Северодонецке, Луганске, а также в Белокуракинском, Троицком, Антрацитовском муниципальных округах.
За сутки ВС РФ уничтожили около 40 вражеских целей.