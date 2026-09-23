Москва23 сенВести.Четыре жителя ЛНР пострадали в результате очередных террористических ударов украинских боевиков. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.
В Рубежном ВФУ ударили в районе Дома культуры, пострадала пожилая женщина. В Новопсковском муниципальном округе беспилотник атаковал легковой автомобиль, ранения получили женщина и мужчина. В Троицком муниципальном округе неонацисты … ударили по детскому саду, пострадал охранникнаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медпомощь.
Всего за сутки под вражеские удары попали 15 муниципалитетов, повреждены транспортные средства, жилые дома, объекты гражданской и коммунальной инфраструктуры.
ВС РФ над территорией ЛНР сбили около 170 воздушных целей.