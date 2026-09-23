Четыре жителя ЛНР ранены после террористических ударов украинских боевиков

Четыре жителя ЛНР пострадали в результате очередных ударов ВФУ Четыре жителя ЛНР ранены после террористических ударов украинских боевиков

Москва23 сен Вести.Четыре жителя ЛНР пострадали в результате очередных террористических ударов украинских боевиков. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

В Рубежном ВФУ ударили в районе Дома культуры, пострадала пожилая женщина. В Новопсковском муниципальном округе беспилотник атаковал легковой автомобиль, ранения получили женщина и мужчина. В Троицком муниципальном округе неонацисты … ударили по детскому саду, пострадал охранник написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медпомощь.

Всего за сутки под вражеские удары попали 15 муниципалитетов, повреждены транспортные средства, жилые дома, объекты гражданской и коммунальной инфраструктуры.

ВС РФ над территорией ЛНР сбили около 170 воздушных целей.