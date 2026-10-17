В ЛНР четверо пострадавших при атаке на микроавтобус находятся в больнице Четверо пассажиров атакованного в ЛНР микроавтобуса остаются в больнице

Москва17 окт Вести.В Луганской Народной Республике четверо пассажиров микроавтобуса Лисичанск - Краснодар, который вечером 16 октября атаковали Вооруженные силы Украины, находятся в больнице. Об этом сообщает ТАСС.

В беседе с агентством Виктория Калугина, заместитель директора Луганского республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЛНР по оперативной работе, медицине катастроф и защите населения, рассказала, что врачи оценивают состояние троих пациентов как тяжелое.

В результате атаки на гражданский микроавтобус пострадали 10 человек, 4 из них были госпитализированы, 3 в тяжелом состоянии находятся в Луганской республиканской клинической больнице как травмоцентре 1-го уровня, и 1 пострадавший находится в городе Счастье, в больнице цитирует слова Виктории Калугиной ТАСС

Отмечается, что врачи осмотрели остальных пострадавших, им была оказана необходимая помочь. В настоящее время они дома.

Раненых доставляли к врачам попутным транспортом: скорая не могла добраться до места происшествия из-за угрозы атаки украинских дронов.

Калугина объяснила, что в подобных условиях пострадавших как можно быстрее везут в ближайшее медучреждение попутным транспортом, и сейчас это оптимальный подход. Сейчас развернуть на месте оперативный штаб, провести сортировку и какие-либо манипуляции, как в обычное гражданское время, уже нельзя. Главная задача - максимально быстро вывезти всех раненых с места происшествия, поскольку возможны повторные атаки беспилотников.