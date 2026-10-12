Москва12 октВести.Украинский беспилотный летательный аппарат атаковал городской автобус в Северодонецке, сообщил в MAX глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
Удар был нанесен утром в понедельник, 12 октября. В салоне транспортного средства находились порядка 10 человек.
Тяжелые ранения получили трое: пожилые супруги и 65-летняя женщина. Сейчас решается вопрос о переводе их в Луганскую республиканскую клиническую больницуговорится в заявлении
По данным руководителя субъекта, за сутки ВСУ атаковали девять муниципалитетов республики. Повреждения получили жилые дома, объекты энергетики, гражданской и коммерческой инфраструктуры, а также автомобили.
Кроме того, над территорией ЛНР сбили около 40 воздушных целей.