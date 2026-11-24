В ЛНР три человека пострадали в результате атак ВФУ за сутки

Три человека получили ранения после атак украинских войск по ЛНР В ЛНР три человека пострадали в результате атак ВФУ за сутки

Москва24 ноя Вести.В Луганской Народной Республике за минувшие сутки три человека пострадали в результате атак вооруженных формирований Украины. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник в мессенджере MAX.

В результате террористических ударов ВФУ по территории республики за сутки три человека получили ранения написал Леонид Пасечник

На дороге Беловодск - Луганск украинские войска атаковали грузовик - водитель получил ранение. В Белокуракинском округе под удар дрона попал молоковоз: пострадали 46-летняя женщина и 42-летний мужчина. Врачи оказывают всем пострадавшим необходимую помощь.

Кроме того, под обстрелы попали транспорт, объекты гражданской и энергетической инфраструктуры в Рубежном, а также в Антрацитовском, Кременском, Лутугинском, Новопсковском, Старобельском и Троицком округах.

Сотрудники необходимых служб устраняют последствия ударов. Следователи СУ СК России по ЛНР фиксируют преступления украинских боевиков.