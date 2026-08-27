Во время атаки дронов в ЛНР пострадали четверо, в том числе девочка-подросток

В ЛНР в результате атаки БПЛА ранена 14-летняя девочка и еще три человека Во время атаки дронов в ЛНР пострадали четверо, в том числе девочка-подросток

Москва27 авг Вести.В Луганской Народной Республике в районе пункта пропуска "Должанский – Новошахтинск" во время атаки на грузовики и микроавтобус ранена девочка-подросток. Об этом в мессенджере МАХ сообщил глава республики Леонид Пасечник.

Осколочные ранения получила 14-летняя девочка говорится в сообщении

Также на участке дороги Ребриково – Ровеньки и в районе Фащевки Антрацитовского муниципального округа под удар дрона попали грузовые автомобили. Три водителя получили ранения различной степени тяжести.