Москва27 авгВести.В Луганской Народной Республике в районе пункта пропуска "Должанский – Новошахтинск" во время атаки на грузовики и микроавтобус ранена девочка-подросток. Об этом в мессенджере МАХ сообщил глава республики Леонид Пасечник.
Осколочные ранения получила 14-летняя девочкаговорится в сообщении
Также на участке дороги Ребриково – Ровеньки и в районе Фащевки Антрацитовского муниципального округа под удар дрона попали грузовые автомобили. Три водителя получили ранения различной степени тяжести.