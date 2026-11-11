СК возбудил дело о терактах после ударов по дому в Ярцево и автобусу в ДНР

После атак ВСУ по дому в Ярцево и автобусу в ДНР возбуждено дело о терактах СК возбудил дело о терактах после ударов по дому в Ярцево и автобусу в ДНР

Москва11 ноя Вести.В связи с массированными атаками ВСУ на объекты гражданской инфраструктуры в Смоленской области и пассажирскому автобусу в ДНР Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела о терактах. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Ночью 11 ноября после ударов украинских БПЛА по территории Смоленской области в многоэтажном жилом доме в городе Ярцево возник пожар, жертвами которого стали два человека.

Также рано утром в среду в районе населенного пункта Савельевка в ДНР украинские боевики атаковали пассажирский междугородный автобус "Москва – Горловка", один человек погиб, шестеро были ранены.

Устанавливаются типы и модели использованных БПЛА, а также конкретные лица из числа украинских вооруженных формирований, причастные к совершению преступлений сказано в сообщении ведомства в MAX

Светлана Петренко подчеркнула, что ВСУ действовали умышленно и исключительно цинично.