Москва11 нояВести.В связи с массированными атаками ВСУ на объекты гражданской инфраструктуры в Смоленской области и пассажирскому автобусу в ДНР Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела о терактах. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Ночью 11 ноября после ударов украинских БПЛА по территории Смоленской области в многоэтажном жилом доме в городе Ярцево возник пожар, жертвами которого стали два человека.
Также рано утром в среду в районе населенного пункта Савельевка в ДНР украинские боевики атаковали пассажирский междугородный автобус "Москва – Горловка", один человек погиб, шестеро были ранены.
Устанавливаются типы и модели использованных БПЛА, а также конкретные лица из числа украинских вооруженных формирований, причастные к совершению преступленийсказано в сообщении ведомства в MAX
Светлана Петренко подчеркнула, что ВСУ действовали умышленно и исключительно цинично.