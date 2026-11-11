При попадании БПЛА в многоэтажку в Ярцево Смоленской области погибли 2 человека

В результате атаки беспилотников в Смоленской области погибли два человека При попадании БПЛА в многоэтажку в Ярцево Смоленской области погибли 2 человека

Москва11 ноя Вести.Два человека стали жертвами атаки беспилотных летательных аппаратов в Смоленской области, сообщил в MAX губернатор Василий Анохин.

Они погибли в результате попадания фрагментов дрона в многоэтажное здание в городе Ярцево.

К сожалению, в результате атаки в городе Ярцево есть погибшие. Обломки попали в многоэтажный дом, что привело к пожару. Погибли два человека говорится в заявлении главы региона

В ходе тушения пожара сотрудники МЧС провели эвакуацию жителей, из зоны возгорания спасли 10 человек.

Для жильцов организовали пункт временного размещения, люди смогут вернуться в квартиры после обследования здания специалистами.

Василий Анохин уточнил, что в ходе отражения массированный атаки ВСУ в Смоленской области ночью 11 ноября сбили 37 БПЛА.