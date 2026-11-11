Москва11 нояВести.Два человека стали жертвами атаки беспилотных летательных аппаратов в Смоленской области, сообщил в MAX губернатор Василий Анохин.
Они погибли в результате попадания фрагментов дрона в многоэтажное здание в городе Ярцево.
К сожалению, в результате атаки в городе Ярцево есть погибшие. Обломки попали в многоэтажный дом, что привело к пожару. Погибли два человекаговорится в заявлении главы региона
В ходе тушения пожара сотрудники МЧС провели эвакуацию жителей, из зоны возгорания спасли 10 человек.
Для жильцов организовали пункт временного размещения, люди смогут вернуться в квартиры после обследования здания специалистами.
Василий Анохин уточнил, что в ходе отражения массированный атаки ВСУ в Смоленской области ночью 11 ноября сбили 37 БПЛА.