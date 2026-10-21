Москва21 октВести.В воздушном пространстве Смоленской области в течение прошедшей ночи было ликвидировано 38 беспилотников Украины. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин.
Силами Министерства обороны России сбито 38 БПЛАнаписал он в своем канале
Губернатор Смоленской области отметил, что в результате отражения атаки ударной техники ВСУ пострадавших нет. Также не подверглись повреждениям объекты инфраструктуры.
Ранее сообщалось о том, что в Брянской области в результате атаки дрона-камикадзе погиб один юноша. Еще двое ранены.