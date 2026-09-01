Москва1 сенВести.В Смоленской области за ночь расчеты противовоздушной обороны ликвидировали 29 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в мессенджере MAX.
Уважаемые жители Смоленской области, за прошедшую ночь над территорией региона силами Министерства обороны России сбиты 29 украинских БПЛАнаписал Василий Анохин
Информации о пострадавших не поступало, повреждений на земле не зафиксировано.
В настоящее время на местах падения обломков БПЛА работают сотрудники оперативных и экстренных служб.
Глава региона поблагодарил военных за защиту области и напомнил жителям о мерах безопасности: при обнаружении фрагментов дронов нельзя приближаться к ним, необходимо сразу звонить по номеру 112.