В Смоленской области за ночь уничтожили 29 беспилотников

В Смоленской области ПВО сбила 29 беспилотников за ночь В Смоленской области за ночь уничтожили 29 беспилотников

Москва1 сен Вести.В Смоленской области за ночь расчеты противовоздушной обороны ликвидировали 29 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в мессенджере MAX.

Уважаемые жители Смоленской области, за прошедшую ночь над территорией региона силами Министерства обороны России сбиты 29 украинских БПЛА написал Василий Анохин

Информации о пострадавших не поступало, повреждений на земле не зафиксировано.

В настоящее время на местах падения обломков БПЛА работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

Глава региона поблагодарил военных за защиту области и напомнил жителям о мерах безопасности: при обнаружении фрагментов дронов нельзя приближаться к ним, необходимо сразу звонить по номеру 112.