Более 50 БПЛА сбили ночью над Смоленской областью Анохин: ночью над Смоленской областью сбиты 54 БПЛА

Москва21 ноя Вести.В ночь на 21 ноября, субботу, в небе над территорией Смоленской области уничтожили более 50 украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин.

Прошедшей ночью силами Министерства обороны России сбито 54 БПЛА… Прошу жителей соблюдать меры безопасности. При обнаружении обломков беспилотников не приближайтесь к ним. Сообщите о находке по номеру экстренных служб – 112 написал губернатор в мессенджере МАХ

Никто из людей не пострадал, повреждения объектов не зафиксировано.