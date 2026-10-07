Два украинских беспилотника уничтожены в течение дня в Смоленской области

Над Смоленской областью за день сбиты два БПЛА ВСУ Два украинских беспилотника уничтожены в течение дня в Смоленской области

Москва7 окт Вести.В Смоленской области 7 октября ликвидированы два беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом в MAX сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Уважаемые смоляне, сегодня в течение дня над территорией Смоленской области силами Министерства обороны России сбиты два украинских БПЛА говорится в сообщении

Никто не пострадал, повреждений инфраструктуры не зафиксировано. Оперативные службы работают на местах падения обломков беспилотников.

Анохин попросил граждан соблюдать меры безопасности и сообщать по номеру 112 при обнаружении обломков БПЛА.