Москва7 октВести.В Смоленской области 7 октября ликвидированы два беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом в MAX сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Уважаемые смоляне, сегодня в течение дня над территорией Смоленской области силами Министерства обороны России сбиты два украинских БПЛАговорится в сообщении
Никто не пострадал, повреждений инфраструктуры не зафиксировано. Оперативные службы работают на местах падения обломков беспилотников.
Анохин попросил граждан соблюдать меры безопасности и сообщать по номеру 112 при обнаружении обломков БПЛА.