ВСУ ударили БПЛА по автобусу Москва – Горловка, ранены пять человек

Пять человек ранены при ударе ВСУ по автобусу Москва – Горловка ВСУ ударили БПЛА по автобусу Москва – Горловка, ранены пять человек

Москва11 ноя Вести.Беспилотный летательный аппарат атаковал междугородний автобус, следовавший по маршруту Москва – Горловка, сообщил в MAX мэр Горловки в Донецкой Народной Республике Иван Приходько.

ЧП произошло около 5 часов утра в среду, 11 ноября, в районе населенного пункта Савельевка.

В результате чего ранения различной степени тяжести получили 5 мирных жителей Горловки говорится в заявлении

Сейчас пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Также Иван Приходько подчеркнул, что удар по пассажирскому транспорту носил целенаправленный характер.