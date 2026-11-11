Москва11 нояВести.Беспилотный летательный аппарат атаковал междугородний автобус, следовавший по маршруту Москва – Горловка, сообщил в MAX мэр Горловки в Донецкой Народной Республике Иван Приходько.
ЧП произошло около 5 часов утра в среду, 11 ноября, в районе населенного пункта Савельевка.
В результате чего ранения различной степени тяжести получили 5 мирных жителей Горловкиговорится в заявлении
Сейчас пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Также Иван Приходько подчеркнул, что удар по пассажирскому транспорту носил целенаправленный характер.