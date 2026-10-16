По факту атаки на автобус в ЛНР возбуждено уголовное дело о теракте

Следственный комитет возбудил дело о теракте после атаки на автобус в ЛНР По факту атаки на автобус в ЛНР возбуждено уголовное дело о теракте

Москва16 окт Вести.Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте после атаки ВФУ на автобус в Луганской Народной Республике. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко на платформе MAX.

Главным следственным управлением Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на автобус в Луганской Народной Республике (ст. 205 УК РФ) говорится в публикации

Ранее сообщалось, что 16 октября на дороге Новоайдар - Счастье под удар украинских формирований попал микроавтобус, ехавший из Лисичанска в Краснодар. В результате погиб водитель и получили ранения мирные жители.

Следователи организовали сбор доказательств. Устанавливаются тип и модель беспилотника, а также все обстоятельства случившегося.

В ведомстве заверили, что расследование будет всесторонним и полным, а все причастные к террористическому акту будут установлены и привлечены к ответственности.