Пасечник: в ЛНР при ударах ВСУ погибли три и пострадали три человека

В ЛНР погибли трое жителей и ранена семья из трех человек Пасечник: в ЛНР при ударах ВСУ погибли три и пострадали три человека

Москва18 окт Вести.Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник обнародовал данные о последствиях ударов ВСУ по территории региона.

Как стало известно, погибли три человека, еще трое жителей пострадали.

В Северодонецке в результате атаки вражеского БПЛА погибла пожилая женщина. Еще один удар в Троицком муниципальном округе противник нанес по гаражу, погиб мужчина говорится в заявлении руководителя субъекта, опубликованном в MAX

Кроме того, на дороге неподалеку от поселка Индустрия Антрацитовского муниципального округа под удар попал автомобиль, был убит водитель.

Также ночью в воскресенье, 18 октября, ВСУ обстреляли жилые дома в поселке Семейкино Краснодонского муниципального округа, ранения получили супруги и их 40-летний сын.

За минувшие сутки были повреждены объекты гражданской и коммунальной инфраструктуры, жилые дома и транспорт в Старобельске, Лисичанске, Славяносербском, Новоайдарском, Перевальском, Троицком, Антрацитовском и Новопсковском муниципальных округах.