Водитель грузовика погиб при ударе ВСУ под Луганском

ВСУ прицельно ударили по грузовику в ЛНР, водитель погиб Водитель грузовика погиб при ударе ВСУ под Луганском

Москва30 сен Вести.Водитель грузовика погиб в результате прицельного удара ВСУ, сообщает глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в MAX.

Это произошло на автодороге в Перевальском муниципальном округе.

Неонацисты прицельно ударили по грузовой машине… К несчастью, водитель получил ранения, несовместимые с жизнью говорится в публикации

Пасечник сообщил, что в течение суток противник атаковал транспортные средства, жилые дома, гражданские, коммунальные и промышленные объекты в Перевальском и Славяносербском муниципальных округах республики, а также в Алчевске, Стаханове и Брянке.

Всего за этот период системы ПВО и силы МОГ уничтожили над территорией ЛНР около ста 100 воздушных целей.