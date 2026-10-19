Житель Кировской области погиб при пожаре в жилом доме В Кировской области жертвой пожара стал 65-летний местный житель

Москва19 окт Вести.В Кировской области следователи проводят проверку по факту пожара в поселке городского типа Свеча, в результате которого погиб 65-летниц мужчина. Об этом в MAX сообщает СУ СК России по региону. Возгорание в одном из домов произошло в ночь с 18 на 19 октября.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, после чего обнаружили тело мужчины говорится в сообщении

Предварительной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Место происшествия осмотрено, назначены экспертизы. Продолжаются проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.