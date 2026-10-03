Мужчина погиб во время пожара в Уссурийске

МЧС: в Уссурийске мужчина погиб в результате пожара в гараже Мужчина погиб во время пожара в Уссурийске

Москва3 окт Вести.В Уссурийске мужчина погиб во время пожара в гараже. Об этом сообщил региональный главк МЧС России. Утром 3 октября загорелся гаражный кооператив на улице Раковской. Прибывшие на место пожарные обнаружили тело 45-летнего местного жителя.

К моменту прибытия один из гаражей горел изнутри, из-под закрытых ворот шел густой дым. В ходе тушения пожара сотрудники МЧС России обнаружили в помещении тело погибшего 45-летнего мужчины отметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ

В ведомстве уточнили, что огонь повредил гараж изнутри на площади около 5 квадратных метров. В настоящее время дознаватели проводят проверку для установления всех обстоятельств и причин пожара.