Оставшегося в тайге с медведями охотника планируют эвакуировать в четверг

В МЧС планируют эвакуацию пострадавших в тайге от медведя охотников на четверг Оставшегося в тайге с медведями охотника планируют эвакуировать в четверг

Москва3 ноя Вести.Второго охотника, который сообщил о нападении медведя на его товарища в тайге в Красноярском крае, планируют эвакуировать в четверг, сообщили ТАСС в МЧС Хакасии.

Ранее стало известно, что двое охотников ушли в тайгу в Курагинском районе. Вечером 28 октября на одного из них напал медведь, он погиб. Эвакуацию осложняет непогода. Спасатели должны вылететь из Хакасии.

На четверг вылет запланирован сообщил представитель ведомства

Кроме того, в СК сообщили, что у мужчины в охотничьей избушке есть еда и вода, он не ранен, работает рация. Тело второго охотника находится рядом с избушкой, будет вывезено при эвакуации.

Ранее сообщалось, что оставшегося в тайге напарника убитого медведем охотника эвакуируют 1 ноября при условии