Спецгруппа вылетела в Красноярский край, где в тайге медведь убил охотника Спецгруппа вылетела в Красноярский край для эвакуации охотника, убитого медведем

Москва5 ноя Вести.Вертолет МЧС России со спасателями на борту вылетел в Красноярский край для эвакуации охотника, которого медведь задрал в тайге. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Республике Хакасия.

На борту Ми-8 пять спасателей, в Курагинском округе к ним присоединится следственно-оперативная группа. Расчетное время полета до места назначения в таежной местности около двух часов говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Накануне стало известно, что в конце октября опытный охотник отправился проверить избу в Курагинском районе и столкнулся с медведем, который насмерть задрал его. Спустя некоторое время на поиски мужчины отправился его приятель, который нашел тело убитого, а хищника застрелил. Однако самостоятельно вернуться к ближайшему населенному пункту за 160 км не смог и провел в одиночестве 3 дня, имея при себе несколько патронов и запас еды на неделю.

Тогда двое товарищей пришли ему на помощь, но тоже застряли в тайге. Назад вернуться мужчины не могут, пока на реке не встал лед.

Отмечалось, что в указанном районе уже несколько дней продолжается снегопад.