В Приамурье не могут освоить заданный лимит добычи медведей

В Приамурье объяснили, почему не могут освоить необходимый лимит добычи медведей В Приамурье не могут освоить заданный лимит добычи медведей

Москва18 окт Вести.Охотники не осваивают полностью установленный в Амурской области лимит добычи медведей, рассказал ТАСС замначальника управления по охране животного мира Валерий Погасиенко.

По его словам, он "и так практически минимальный – 1 270 особей", но квоты остаются невостребованными и неосвоенными.

На ситуацию влияет сокращение числа охотников и изменение самой системы говорится в сообщении

По словам Погасиенко, раньше промысловые хозяйства доводили до охотников планы добычи, тогда как любительская охота не предполагает сопоставимых объемов.

При этом отмечается, что осуществление охоты в установленные сроки является в настоящее время одним из основных способов регулирования популяции этих хищников.

По данным агентства, с начала 2026 года в Амурской области было принято 31 решение о регулировании численности медведей, представлявших угрозу для людей.