Москва18 октВести.Охотники не осваивают полностью установленный в Амурской области лимит добычи медведей, рассказал ТАСС замначальника управления по охране животного мира Валерий Погасиенко.
По его словам, он "и так практически минимальный – 1 270 особей", но квоты остаются невостребованными и неосвоенными.
На ситуацию влияет сокращение числа охотников и изменение самой системыговорится в сообщении
По словам Погасиенко, раньше промысловые хозяйства доводили до охотников планы добычи, тогда как любительская охота не предполагает сопоставимых объемов.
При этом отмечается, что осуществление охоты в установленные сроки является в настоящее время одним из основных способов регулирования популяции этих хищников.
По данным агентства, с начала 2026 года в Амурской области было принято 31 решение о регулировании численности медведей, представлявших угрозу для людей.